CR7 lança hotéis de luxo com marca própria e som de torcida nos corredores

O craque português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, acertou uma sociedade com a Pestana, a principal rede de hotéis de Portugal. Dois estabelecimentos de luxo "Pestana CR7" já foram inaugurados e outros dois devem abrir até o fim de 2018.

Depois, a ideia é abrir outras unidades no mundo todo, começando com uma unidade em Madri e outra em Nova York, e posteriormente na Ásia e Oriente Médio.

+ Retrospectiva 2017: As 10 maiores surpresas do futebol brasileiro

+ Ouça a narração emocionada de Rafael Henzel no gol que pôs a Chape na Libertadores

+ Estátua de Messi em Buenos Aires sofre ataque de vândalos

Os hotéis CR7 têm carpetes com marcas de pegadas de Ronaldo, troféus e mesas de pebolim, além do som de torcidas comemorando nos corredores.

Os dois primeiros, abertos em Funchal, na Ilha da Madeira, terra natal do astro português, "vem dando excelentes resultados", de acordo com a avaliação dos executivos. As informações são da agência Reuters.

Ronaldo está seguindo os passos de outros astros do esporte que têm investido em hotéis, como os tenistas Andy Murray e Andre Agassi e os jogadores de futebol Gary Neville e Ryan Giggs. CR7 investiu, nas unidades já em funcionamento, cerca de 75 milhões de euros.