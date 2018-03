CR7 fez aposta arriscada quando perdia na artilharia por 11 gols para Messi

No dia 28 de outubro do ano passado, na 10ª rodada do Campeonato Espanhol, Lionel Messi chegou aos 12 gols e conseguiu uma vantagem folgada sob Cristiano Ronaldo. Isso porque, naquela altura da temporada, o português tinha balançado a rede apenas uma vez.

No entanto, de acordo o jornalista espanhol José Ramón de la Morena, da rádio Onda Cero, o craque do Real Madrid fez uma aposta ousada com seus companheiros de equipe, mesmo estando onze gols atrás do argentino. "Terminarei (a temporada) como Pichichi", garantiu CR7. Pichichi é o nome do prêmio entregue ao final de cada temporada da La Liga ao artilheiro do campeonato.

Se o ídolo português continuar assim, Messi tem sérios motivos para ficar preocupado: nos últimas oito partidas o argentino ficou fora em dois jogos (Leganés e Espanyol) para descansar - o extremo português fez 14 gols. Com o show do último jogo, onde Cristiano Ronaldo marcou quatro vezes contra o Girona, ele chegou a 22 gols contra 25 do argentino. Suárez, com 21, é o terceiro do ranking de artilheiros do Campeonato Espanhol.