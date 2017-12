CR7 ganha chuteira exclusiva da Nike para a Copa das Confederações

Craque mesmo usa chuteira exclusiva feita pela Nike - a gigante anunciou nesta segunda-feira o modelo especial criado e produzido apenas para Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid e da seleção de Portugal.

CR7 deve desfilar a chuteira nova com a seleção portuguesa na Copa das Confederações, na Rússia, que começa no dia 17 de junho. O Brasil não participa do torneio.

O calçado, feito sob medida, tem as cores da bandeira de Portugal. É predominantemente vermelho e traz a palavra "Campeões" acima da sigla "CR7", em dourado. Trata-se de uma alusão ao título da Eurocopa, conquistado pelo craque em 2016. O solado também é dourado e, na parte traseira, as chuteiras trazem o brasão português.

Segundo a Nike, ao menos inicialmente, as chuteiras são exclusivas para Cristiano Ronaldo e não serão vendidas ao público.

Esta não é a primeira chuteira exclusiva que CR7 ganha como "mimo" da Nike. Em abril, o craque recebeu outro modelo exclusivo. Confira: