CR7 grava vídeo em apoio às crianças sírias: 'Vocês são os verdadeiros heróis'

Em sua conta no Instagram, o astro Cristiano Ronaldo publicou, na manhã desta quinta-feira, uma mensagem destinada às crianças da Síria. O português reconhece que é um jogador famoso, mas diz que os jovens do país são "os verdadeiros heróis".

Em inglês, CR7 falou: "Isso é para as crianças da Síria. Sabemos que vocês vêm sofrendo bastante. Eu sou um jogador muito famoso, mas vocês são os verdadeiros heróis. Não percam a esperança. O mundo está com vocês. Nós nos preocupamos com vocês. Eu estou com vocês".

Iniciado após um protestos pacíficos contra o presidente Bashar al-Assad, a guerra na Síria já dura cerca de cinco anos. De acordo com dados da ONU, o conflito no país já causou a morte de cerca de 400 mil pessoas. Em decorrência dos confrontos, 4,8 milhões pessoas fugiram do país, sendo a maioria composta por mulheres e crianças.