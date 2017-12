CR7 iguala Pelé com hat-trick e tem carreira 'perfeita' com o Real Madrid; entenda

Cristiano Ronaldo mais uma fez foi decisivo para o Real Madrid. Em plena final de Mundial de Clubes, neste domingo, o astro português marcou três gols e determinou a virada no placar sobre o Kashima Antlers. Antes dele, apenas Pelé havia marcado um hat-trick em uma partida final de um Mundial Interclubes. Pelo Santos, o brasileiro fez três diante do Benfica, no segundo jogo do Mundial Interclubes de 1962, que terminou em 5 a 2.

Na semifinal, contra o América, do México, Cristiano havia marcado seu primeiro gol da carreira em um Mundial de Clubes. Com o tento, ele chegou à marca de pelo menos uma bola na rede em todas as competições que já disputou pelo Real Madrid. Com os três gols na final da competição mundial, CR7 soma agora 381 gols em 367 jogos no time do Santiago Bernabéu: Campeonato Espanhol (271 gols), Liga dos Campeões (80), Copa do Rei (21), Supercopa da Espanha (3), Supercopa da Europa (2) e Mundial de Clubes (4).

Em toda a carreira, Cristiano Ronaldo não marcou pelo menos um gol em apenas três competições que disputou: a segunda divisão portuguesa, quando atuou por duas partidas pelo Sporting B, na temporada 2002/03; a Copa da Uefa (atual Liga Europa), na qual fez outras duas partidas com a camisa do time principal do Sporting, também em 2002/03; e a Supercopa da Inglaterra, que participou e foi campeão com o Manchester United, em 2007. Apesar de ter levado o título desta última competição também no ano seguinte, ele não ficou nem no banco de reservas na final de 2008.