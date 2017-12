Apesar de não ter marcado muitos gols neste início de temporada, Cristiano Ronaldo não parece nem um pouco preocupado com isso. Na zona mista após a derrota por 3 a 1 para o Tottenham, nesta quarta-feira, 1º, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, o português até ironizou a pergunta de um repórter sobre o assunto.

Ao jornalista da emissora de rádio espanhola Cadena Cope, Ronaldo afirmou estar "supercalmo sobre os gols". "Ter uma boa apresentação para vocês parece que não conta. Tudo o que conta são gols, gols, gols. Minhas estatísticas, não vou falar sobre elas, vocês podem dar um Google em 'gols de Cristiano' e terão ali todos eles. Isso realmente não me preocupa", completou Ronaldo.

Na temporada 2017/18, Cristiano Ronaldo jogou 12 vezes pelo Real Madrid, anotando oito gols e uma assistência. No mesmo período, ele atuou em quarto partidas, com quatro gols e duas assistências com a camisa de Portugal.