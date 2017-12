CR7 pagou mulher para esconder caso de abuso sexual, acusa revista

A revista Der Spiegel informou nesta sexta, 14, que o astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, teria desembolsado US$375 mil (R$1,17 milhão) em 2010 para que uma jovem americana não revelase um suposto caso de abuso sexual do português. O ato teria acontecido em junho de 2009, num hotel em Las Vegas.

O advogado do craque, Johanes Kreile, entrou em contato com a revista alemã e negou todas as acusações. "As acusações devem ser rechaçadas contundentemente pois são incorretas", disse à revista.

A revista cita documentos conseguidos no site Football Leaks. Segundo a publicação, o acordo extrajudicial de CR7 com a jovem estebelecia que ela retirasse uma suposta queixa já feita à polícia e que entregasse o nome de todos que tinham conhecimento das informações.