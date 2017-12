CR7 pede aumento e deve ser atendido pelo presidente do Real Madrid

Cristiano Ronaldo pode saltar do sexto posto de jogador mais bem pago do futebol, de acordo com a última pesquisa do jornal Daily Mail, da Inglaterra, para as primeiras posições. O atacante português negocia um aumento em seus vencimentos no Real Madrid. CR7 recebe 21 milhões de euros por ano – números de 2016. Na virada do ano, de pois de ser eleito o melhor jogador do mundo pela quinta vez e ganhar todos os prêmios individuais, Cristiano não descarta a possibilidade de ganhar aumento salarial.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, não descarta a possibilidade, principalmente depois de causar mal-estar com o atacante ao comentar que Neymar poderia ser eleito o melhor do mundo se estivesse no Real Madrid.

Em novembro do ano passado, Cristiano Ronaldo assinou seu último contrato com o clubes espanhol. De acordo com a imprensa de Madri, o astro passou a ganhar 21 milhões de euros, o equivalente a R$ 81 milhões por ano. Dos três principais jogadores do mundo (Messi e Neymar), CR7 é quem ganha menos. Neymar estaria recebendo no PSG 30 milhões de euros (R$ 117 milhões) e Messi, cerca de 28 milhões de euros (R$ 109 milhões) por temporada.