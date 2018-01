CR7 posta mensgem enigmática no Instagram: 'o Sol sempre volta a brilhar'

Longe da briga pela artilharia do Campeonato Espanhol, com apenas quatro gols em 13 partidas, com a equipe - o Real Madrid - tendo conquistado apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos, o astro da equipe, o português Cristiano Ronaldo postou uma foto de um treino físico com uma mensagem enigmática, em seu Instagram.

"Por mais larga que seja a tormenta, o sol sempre volta a brilhar entre as nuvens", escreveu o português, possivelmente em referência a sua fase atual (e a de sua equipe). A mensagem recebeu várias respostas de incentivo dos seguidores do português.

Por causa dos últimos resultados, o Real praticamente deu adeus à chances de conquistar o bi espanhol. O próprio CR7 também quase não tem mais chances de ser o artilheiro da competição, com seus quatro gols - e assiste ao arquirrival Messi na ponta da artilharia, com 16, além de Suárez, também do Barça, com 11.

O Real Madrid e CR7 voltam a campo nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei, contra o Numancia, pelo jogo de volta. Na ida, o Real venceu por 3 a 0.