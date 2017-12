CR7 publica foto de filho campeão e artilheiro: 'Orgulhoso de você'

Parece que a "Casa Aveiro de Funchal" (fãs de "Game of Thrones" com certeza irão entender) terá mais uma geração no futebol.

Na festa do Real Madrid no Santiago Bernabéu pelo título da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo Jr. havia demonstrado ter muita habilidade com os pés. Desta vez, o próprio pai e avó registraram que o menino realmente tem talento.

Cristiano Ronaldo pai e Dolores Aveiro publicaram em suas respectivas contas no Instagram uma foto do garoto com dois troféus, um de campeão de um torneio infantil local e o outro, de artilheiro da competição.

Proud of you. Congrats to win the copa 2017 and pichichi. ❤️️❤️️ Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Jun 6, 2017 às 8:45 PDT

"Orgulhoso de você", escreveu o atacante português. Já a avó coruja colocou: "o meu neto também já ganha prêmios".

No último mês, CR7 já havia publicado vídeos de seu filho fazendo gols. Em um deles, inclusive, o menino imita a pose do pai para cobrar uma falta, a vários passos da bola e parado com as pernas afastadas.