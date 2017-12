CR7 recebe crianças com doenças crônicas na concentração de Portugal

Cristiano Ronaldo voltou a mostrar o seu lado mais solidário nesta quinta-feira. Durante a concentração da seleção de Portugal na cidade de Cascais, o craque português recebeu um grupo de crianças doentes das instituições Terra dos Sonhos e Associação Princesa Leonor.

As crianças puderam brincar e se divertir com o maior ídolo do futebol do país e melhor jogador do mundo na última temporada. Cristiano ainda recebeu um senhor de 90 anos, apelidado de "Padrinho de Ronaldo", dada a admiração que sente pelo atacante.O ídolo da seleção portuguesa e do Real Madrid registrou o encontro em seu Instagram.

Portugal enfrentará a Hungria no Estádio da Luz, em Lisboa, neste sábado, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O atual campeão europeu é segundo colocado no grupo B, com nove pontos, três a menos que a líder Suíça.