CR7 reconhece polêmica sobre aeroporto com seu nome; e busto vira piada

O jogador Cristiano Ronaldo, do Real Madrid e da seleção portuguesa, disse estar feliz e honrado com a homenagem que recebeu do Governo da Madeira, que resolveu mudar o nome do aeroporto da região para Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, o que despertou inúmeras controvérsias no país.

Em cerimônia de homenagem ao jogador realizada no aeroporto nesta quarta, 29, o craque agradeceu o governo madeirense e reconheceu a polêmica que a mudança vem levantando. Também estavam presentes o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro, António Costa.

"Não sou hipócrita. Sei que algumas pessoas não estão de acordo, e volto a dizer que não sou hipócrita", disse o jogador. "Somos livres, vivemos em democracia e todos temos direito à nossa opinião".

A página do Mundo ESPN publicou um vídeo onde o jogador aparece dentro de um avião ouvindo o aviso de pouso no aeroporto rebatizado. Veja a reação do craque:

Busto gera piadas

Na entrada do aeroporto, foi erguido um busto com o rosto do jogador, que também passou a estampar a placa da fachada do prédio. Assim que as primeiras fotos da estátua foram divulgadas por sites da imprensa portuguesa, usuários de redes sociais não perdoaram e começaram as piadas. Selecionamos algumas:

¿Seguro que el busto es de Cristiano Ronaldo? pic.twitter.com/lexZjHRobt — Mrs. Holmes (@cunetita) 29 de março de 2017

On the left we have a bust of cristiano ronaldo. On the right we have 'the head' from art attack. pic.twitter.com/soPTHf1hoi — Andy Gurr (@andy_gurr) 29 de março de 2017

I don't know what you guys are talking about. I think the Ronaldo statue looks pretty good. pic.twitter.com/Zq6jd01yG9 — Mike Sanz (@mikesanz19) 29 de março de 2017

Maybe the sculptor of the statue at the newly-named Cristiano Ronaldo Airport was working from an old photo pic.twitter.com/X5rPyLzWK3 — William Hill Betting (@WilliamHill) 29 de março de 2017