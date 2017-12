Craque alemão do 7 a 1 provoca o Brasil ao celebrar o ano novo nas redes

Não há torcedor brasileiro que não se lembre de Toni Kroos. O meia, grande maestro da Alemanha, praticamente brincou de jogar bola naquele 8 de julho de 2014, quando, em pleno Mineirão, marcou dois gols e foi eleito o melhor em campo no jogo em que sua seleção goleou o Brasil por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo.

Quase dois anos se passaram, mas Kroos mostrou que também não se esqueceu daquele momento. Nessa virada de ano, ele fez uma piadinha com seus seguidores no Instagram ao colocar uma foto com os números 2 e 0, seguidos por uma bandeira do Brasil e outra da Alemanha, representando o 1 e o 7, do ano que acaba de iniciar.

A brincadeira repercutiu bastante e muitos de seus fãs se divertiram, mas houve também quem não gostasse. Um de seus seguidores brasileiros, inclusive, pediu para Casemiro, companheiro do meia no Real Madrid, dar um carrinho no alemão durante o treinamento para que ele não brinque mais com o Brasil.