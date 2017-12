Craque da seleção dos EUA de futebol é expulsa da Disney após briga em bar

Uma das jogadoras mais famosas dos Estados Unidos, Alex Morgan foi expulsa da Walt Disney World após uma briga em um bar. De acordo com o jornal britânico The Guardian, ela e outros dois jogadores de futebol, Giles Barnes e Donny Toia, estavam no setor da Inglaterra do parque temático Epcot.

A ocorrência se deu após um desentendimento do trio com um outro grupo de pessoas no domingo. A polícia foi acionada e Morgan, Barnes e Toia foram advertidos pelas autoridades. Antes do incidente, Morgan postou em sua conta no twitter uma foto com um grupo de pessoas na Disney. De acordo com a publicação, ela e a turma estavam em uma espécie de jogo de bebida em que os participantes têm que beber em cada uma das zonas temáticas - ao todo são 11 os países representados.

Annual around the world in 8 hours. No big. Uma publicação compartilhada por Alex Morgan (@alexmorgan13) em Out 1, 2017 às 4:43 PDT

A atacante é uma das das jogadoras mais famosas dos Estados Unidos. Além de ter ganho o prêmio de terceira melhor jogadora do mundo em 2012, ela também já ajudou o país a conquistar duas medalhas de ouro: uma nas Olimpíadas de 2012, outra na Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2015. Outro feito foi ter aparecido na capa do Fifa 2016, ao lado de ninguém menos que Lionel Messi.