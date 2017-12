Craque do Chelsea pode ser denunciado à polícia por ter acertado bolada em bebê

O meia do Chelsea e da seleção espanhola Cesc Fabregas será denunciado à polícia inglesa por um caso inusitado. Ele atingiu, com uma bolada, um bebê de seis meses, dentro de um parque de Londres em que é proibido jogar futebol.

A informação foi publicada pelo jornal The Sun. Citando uma vizinha do jogador na capital londrina, o jornal informa ainda que o bebê teve de ser transportado a um hospital na sequência do incidente, para fazer exames e verificar a existência de possíveis danos cerebrais. Quando ocorreu o incidente, Fabregas, ainda segundo a publicação, estaria acompanhado pela mulher e por mais dois filhos.

Alheio a esse problema, o jogador está perto de conseguir mais uma consagração na carreira, já que o Chelsea lidera o Campeonato Inglês com sete pontos de vantagem para o Tottenham, segundo colocado e deve confirmar o título nas próximas rodadas.