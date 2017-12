Craque do Dortmund causa polêmica ao fazer propaganda no cabelo

Pierre-Emenick Aubameyang é um dos jogadores mais talentodos da atualidade, mas também um dos mais polêmicos. E o atacante do Borussia Dortmund está enfrentando problemas agora por causa de seu novo corte de cabelo, em que, aparentemente, exalta a Nike, sua patrocinadora pessoal.

O clube, que utiliza materiais esportivos de outra empresa, não gostou nada da novidade e Michael Zorc, diretor-esportivo da equipe alemão, não escondeu o incômodo, garantindo que vai "estudar seriamente a situação" e que prefere imaginar que aquilo foi algo pontual.

Essa não é a primeira vez que Aubameyang causa polêmica no Dortmund. Nos últimos meses, o atacante, artilheiro do Campeonato Alemão, garantiu que deveria deixar o clube se quisesse crescer ainda mais no futebol. Ele também não esconde de ninguém que sonha em defender o Real Madrid.