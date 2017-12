Craque do Dortmund elogia jornalista brasileiro: 'Melhor narrador'

Pierre-Emerick Aubameyang é um dos principais jogadores do mundo na atualidade. O gabonês, atual artilheiro do Campeonato Alemão pelo Borussia Dortmund, com 27 gols, deu uma mostra de que realmente está ligado na repercussão sobre seu futebol no mundo inteiro. Através de seu Instagram, o atacante postou um vídeo de um de seus gols sendo narrado por Rogério Vaughan, da ESPN Brasil.

"Melhor narrador", disse Aubameyang, junto com o vídeo do gol que marcou contra o Bayern de Munique, na vitória por 3 a 2 que garantiu o Dortmund na final da Copa da Alemanha e que foi transmitido pela ESPN na última quarta-feira.

A "moral" a Rogério Vaughan rapidamente repercutiu nas redes sociais e chegou até o narrador, que trabalha nas transmissões do futebol alemão já há alguns anos. O próprio jornalista agradeceu a atitude do atacante através do Twitter.