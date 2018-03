Neto pistola joga CS:GO, é o melhor vídeo que você vai ver

Um dos melhores momentos do ano passado foi, sem sombra de dúvidas, a pistolada ao vivaço do Craque Neto em uma edição do programa "Donos da Bola", da TV Bandeirantes.

O ídolo do Corinthians ficou revoltadíssimo com a queda de rendimento do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro e usou seu espaço na televisão para cobrar os jogadores (se por algum motivo você não lembra desse momento, reveja aqui).

Como a internet é a segunda melhor invenção do homem (depois do futebol, é óbvio), colocaram muitas das frases do Craque Neto pistolaço em um jogo de Counter Strike:Global Offensive. Eu não quero ser presunçoso, mas com certeza é o melhor vídeo que você já viu, no mínimo, nesse ano.

O vídeo foi feito por Daniel, dono da página no Facebook e canal no YouTube Jogos Boçais.

