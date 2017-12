Craques da seleção brasileira dão show no 'futmesa' no treino em São Paulo

O craques da seleção brasileira Neymar, Gabriel Jesus, Daniel Alves e Phillipe Coutinho mostraram habilidade, nesta sexta-feira, no 'futmesa', durante o treino leve feito pela equipe de Tite no CT do São Paulo, na capital paulista, visando o confronto contra o Chile, na próxima terça-feira.

Trata-se de um esporte disputado com os pés e com uma bola de futebol, mas numa mesa de tênis - ou uma mistura de futvôlei com tênis de mesa.

A brincadeira que se tornou febre entre os jogadores da seleção, em ação estimulada por um dos patrocinadores. A disputa entre os quatro durou cerca de uma hora.

Inicialmente, Neymar e Daniel Alves, parceiros de Paris Saint-Germain enfrentaram Jesus, do Manchester City, e Coutinho, do Liverpool. Depois, as duplas foram trocadas.

Marcelo e Thiago Silva também são figuras carimbadas nas disputas de futmesa na seleção, mas ambos foram cortados - o último, mesmo lesionado, vai permanecer com o grupo.

Veja algumas imagens da disputa: