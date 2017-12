Craques dos 32 países da Copa se dão as boas-vindas antes de sorteio

Na véspera do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia, de 2018, a Fifa divulgou um vídeo com os principais craques de cada seleção dando as boas-vindas em seus próprios idiomas.

Por ordem de classificação à Copa do Mundo, o vídeo começa com a anfitriã Rússia, com Fyodor Smolov felicitando Neymar, do Brasil, primeira seleção garantida no Mundial. Sendo assim, o vídeo termina com Trent Sansbury, da Austrália, cumprimentando Jefferson Farfán, do Peru.

