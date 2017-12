Craques do Bayern surpreendem e 'invadem' as fotos de torcedores

Quando visitamos as instalações do estádio do time de coração, o que mais queremos é tirar fotos, não é mesmo? Agora se imagina se você está lá dando seus cliques e é surpreendido por alguns dos craques da equipe? Pois isso aconteceu no Bayern de Munique.

Em uma promoção de um patrocinador do clube, atletas como Thomas Muller, Franck Ribery e Javi Martinez surpreendiam fãs que estavam registrando aquele momento. Quando se deparam com alguns de seus ídolos, os fãs ficam malucos e a reação de alguns deles é sensacional. Assista: