Craques ganham paródia de música de Safadão: 'Deixam com a bunda no chão'

Wesley Safadão é o cantor do momento no Brasil. E um de seus últimos sucessos, "Olha a Explosão", que ele canta ao lado de MC Kevinho, ganhou uma versão bastante divertida para que gosta de futebol.

Na música, a galera do FutParódias, canal no Youtube com quase 90.000 inscritos, faz uma homenagem ao "dibre", modo popular em que os boleiros chamam os jogadores habilidosos. E se falou em driblador, Ronaldinho Gaúcho não poderia ficar de fora, né? Ele é um dos destaques da canção, ao lado de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e outros craques dos campos. Confira e se divirta: