Crefisa pode investir R$ 1 bi no Palmeiras em 10 anos, segundo site

Uma das principais razões para a mudança de patamar nas finanças do Palmeiras nos últimos anos é o acordo de patrocínio da Crefisa, presidida por Leila Pereira. Nos últimos dois anos, a empresa do ramo financeiro já injetou cerca de R$ 200 milhões no clube. E, de acordo com matéria do ESPN.com.br, esse investimento pode somar R$ 1 bilhão até o ano de 2024.

O contrato entre as partes termina no próximo dia 21 e está muito perto de ser renovado devido à boa relação de Leila com Maurício Galiotte, presidente recém-empossado do clube. Caso a parceira se mantenha, a Crefisa investiria outros R$ 200 milhões no primeiro mandato de Galiotte, entre 2017 e 2018. Além disso, se o dirigente for reeleito, a mesma quantia seria destinada entre 2019 e 2020. Com isso, seriam R$ 600 milhões em seis anos.

No final do ano passado, Leila Pereira sinalizou o desejo de se tornar um dia presidente do Palmeiras. Seguindo o estatuto do clube, ela poderia chegar ao cargo apenas depois de dois mandatos como conselheira. Sendo assim, ela participaria da eleição apenas em 2020, podendo ser eleita para comandar entre 2021 e 2022; e, se for reeleita, ficaria no clube até 2024. Se o valor do investimento se mantiver igual ao atual, os dois mandatos de Leila totalizariam mais R$ 400 milhões aos cofres do alviverde.