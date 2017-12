Criança de 5 anos é picada por escorpião no estádio do Guarani

Um menino de cinco anos foi picado por um escorpião quando assistia a partida entre Guarani e Goiás, na arquibancada do Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na noite desta terça-feira. O garoto foi socorrido por uma ambulância no próprio local e passou parte da noite em observação em um hospital da cidade, antes de ser liberado.

Ao portal G1, o pai do garoto, Alessandro Andreo, de 37 anos, disse que matou o inseto na hora, após ouvir os gritos do garoto. "De repente ele deu um grito desesperado e disse: 'Alguma coisa me picou aqui embaixo'. E começou a chorar. Na hora que olhei já enxerguei o escorpião. Já matei ele na hora. A torcida abriu um clarão e fomos em direção à ambulância", contou.

Ao final do jogo, o garoto foi levado a um hospital, onde ficou por seis horas em observação, e felizmente acabou liberado sem maiores consquências.

Ao portal, a assessoria de imprensa do Guarani declarou que o episódio foi uma fatalidade e que providências serão tomadas para que casos assim não se repitam, inclusive com uma dedetização no estádio.

Válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, a partida acabou em 1 a 0 para os donos da casa. Exatos 5.123 torcedores estiveram no local.