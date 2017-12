Crianças com Síndrome de Down são recebidas pelos jogadores da seleção

No Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado nesta terça-feira, 21 de março, algumas crianças portadoras da condição atendidas pela Apae puderam acompanhar ao treino da seleção brasileira no CT do São Paulo, na Barra Funda.

Ao final do trabalho, os jovens foram recebidos pelos jogadores no gramado do centro de treinamento e tiraram fotos e conversaram com os ídolos, como citado por matéria do Estadão. Depois, eles foram à sala de imprensa, acompanhar a entrevista coletiva cedida pelo goleiro Alisson. O jogador da Roma ainda recebeu uma camisa da campanha "Escolha um mundo mais inclusivo", da Apae de São Paulo, em comemoração à data.