Crise? Cresce em 130% o número de brasileiros que irá ver Real Madrid x Barcelona

Considerado o maior clássido de futebol do mundo, Real Madrid e Barcelona se enfrentam no próximo domingo, em jogo que deve atrair atenções do mundo todo. Em se tratando de Brasil, pelo menos, o interesse não para de crescer. De acordo com o StubHub, plataforma especializada em venda de ingressos, o número de entradas para o jogo entre as duas potências entre os brasileiros teve um crescimento de 130% em relação ao último confronto entre eles.

Segundo a empresa, o Brasil é o quinto país que mais vendeu ingressos para o jogo, que acontece em Madri, atrás apenas de Estados Unidos, Canadá, México e Argentina e que deve contar com mais de 80 mil pessoas nas arquibancadas do Santiago Bernabéu.

Além da possibilidade de ver craques como Messi, Suárez, Neymar, Cristiano Ronaldo, Modric e Kroos, quem comprou o ingresso tem a chance de ver praticamente a definição do título do Campeonato Espanhol. Com três pontos de vantagem em relação ao maior rival e um jogo a menos disputado, o Real Madrid, se vencer a partida, fica muito perto de conquistar a taça, que não conquista desde a temporada 2011-2012.