Crise no PSG: lateral 'dorme', leva oito minutos pra entrar em campo e irrita técnico

Quando a fase é ruim, até uma simples substituição vira crise. Foi o que aconteceu neste fim de semana na equipe do Paris Saint Germain, justamente no primeiro jogo depois da goleada por 6 a 1 diante do Barcelona e a eliminação da Uefa Champions League.

O PSG até venceu o Lorient, por 2 a 1, pelo Campeonato Francês, mas houve um grande bate-boca entre o técnico Unai Emery e o jogador marfinense Serge Aurier, devidamente registrado pelas câmeras de TV. Isso porque, quando Emery precisou de Aurier, que é lateral-direito, para substituição, aos 28 minutos do segundo tempo, o jogador sequer estava vestido para entrar em campo.

Segundo a imprensa francesa, o técnico cobrou o lateral-direito para estar mais atento ao que acontecia na partida. E a irritação aumentou ainda mais porque, depois da discussão, o lateral marfinense precisou de exatos oito minutos para colocar meias, calção, camisa e, enfim, poder substituir um colega de equipe, que saiu contundido - ele teve que vestir meia, calção e camisa no banco mesmo, em um frio de rachar.

Confira abaixo os momentos da discussão: