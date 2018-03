Cristiano Ronaldo posta foto de filho 'bombado' e pede opinião de seguidores

Cristiano Ronaldo usou o seu perfil oficial no Instagram nesta quinta-feira para publicar uma foto de seu filho, Ronaldo Junior, exibindo os músculos.

"Junior me disse: Pai, quero ser como você! O que vocês acham", escreveu o craque do Real Madrid na legenda da imagem, pedindo a opinião de seus seguidores.

A publicação já rendeu mais de 2,1 milhões de reações até o momento. A maioria dos fãs de Cristiano responderam chamando Junior de "robozinho".

Vale lembrar que o próximo desafio do Real Madrid no Campeonato Espanhol acontece neste sábado, contra o Getafe, no Santiago Bernabéu.

Veja o post original: