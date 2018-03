Cristiano Ronaldo afirma em vídeo: 'Ninguém vai se comparar comigo'

Confiante em seu talento, trabalho e dedicação. Foi desta forma que Cristiano Ronaldo definiu a sua ascensão até o topo do futebol mundial. Tudo teria começado num sonho de criança, quando já pensava em se tornar o melhor jogador do mundo.

"Eu jogava por divertimento, mas na minha cabeça sabia que tinha potencial", admite o português. Ao compartilhar essa crença com seus amigos, o jogador conta eles o olhavam como se estivessem pensando "o que você está dizendo?".

O craque do Real Madrid ainda revela que apenas na Inglaterra, quando se transferiu para o Manchester United, viu que essa possibilidade podia ser real. "Não vejo muita gente com o meu talento, com o meu empenho, a minha dedicação, meu trabalho e minha ética. Ninguém vai se comparar comigo. Ninguém vai ser como Cristiano Ronaldo”, assume.

O vídeo divulgado em sua conta do Twitter faz parte de uma campanha publicitária da chuteira Mercurial. A publicação é intitulada "Dedicação desde o começo".

Assista abaixo: