Cristiano Ronaldo anuncia nascimento de quarta filha, Alana Martina

Por meio de suas redes sociais, Cristiano Ronaldo anunciou, na tarde deste domingo, 12, a chegada de sua quarta filha, Alana Martina, fruto do relacionamento com Georgina Rodriguez. Junto com o casal também está o filho mais velho do jogador, Cristiano Ronaldo Jr.

Além dos dois, Cristiano Ronaldo também é pai dos gêmeos Eva e Mateo, nascidos em junho. Ao contrário de Alana Martina, os outros três filhos do craque não tiveram a identidade da mãe revelada. Segundo informações de tabloides europeus, os três primeiros herdeiros dele teriam sido gerados a partir de barrigas de aluguel.