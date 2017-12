Cristiano Ronaldo construirá hospital pediátrico em Santiago, no Chile

O atacante Cristiano Ronaldo construirá um hospital pediátrico em Santiago, no Chile, informou nesta segunda-feira, 18, em comunicado a Brafman & Associates Law Firm, escritório de advocacia que administra os negócios do craque do Real Madrid.

Segundo a nota, o hospital ficará pronto em 2020 e será construído por Cristiano em parceria com o empresário italiano Alessandro Proto, com quem o jogador português já teve sociedade no ramo imobiliário.

Ainda de acordo com o comunicado, o hospital em Santiago será o primeiro de outros que a dupla pretende construir em cidades da América do Sul. / EFE