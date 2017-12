Cristiano Ronaldo curte meme de Messi dando a ele a Bola de Ouro

O craque Cristiano Ronaldo, autor de dois gols na goleada por 4 a 1 do Real Madrid sobre a Juventus, neste fim de semana - que deu ao time espanhol o título da Champions League - deixou uma curtida em um meme no qual o arquirrival Messi, do Barcelona, entrega a ele a Bola de Ouro de melhor jogador do ano.

O meme foi publicado aqui, na conta de Edgar Caires, cunhado de CR7, casado com uma das irmãs do craque português. A legenda da imagem diz: "Obrigado Messi, eu mereço simmmmmmmm". Na montagem, foi utlizada uma foto recortada de Ronaldo comemorando um gol pelo Real.

Jornais e portais da Espanha, especialmente da região da Catalunha, onde fica Barcelona, julgaram desrespeitosa a atitude de Cristiano ao curtir o meme. O Mundo Deportivo disse que "o português já se considera favorito à láurea de melhor jogador da temporada".

Confira a publicação original: