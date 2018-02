Cristiano Ronaldo dá até conselhos de vida em entrevista a youtuber

Cristiano Ronaldo concedeu entrevista e até bateu bola com o youtuber brasileiro Fred, do canal Desimpedidos. Na conversa, o atacante falou sobre os objetivos que ainda tem na carreira, as chances de Portugal na Copa do Mundo, sobre o futebol e outras coisas que gosta no Brasil e deu conselhos motivacionais.

CR7 não teve falsa modéstia ao responder sobre o que ainda quer alcançar no futebol. "Tudo aquilo que eu sonhei, eu alcancei, no futebol. Se me perguntares se quero ganhar outra vez, se quero ganhar um campeonato do mundo, óbvio. Mas se acabasse minha carreira hoje, eu estaria super super super super feliz. Se ganhar mais uma, duas, três bolas de ouro, ótimo, mas já tenho cinco", declarou.

Sobre as chances de Portugal na Copa, aí sim CR7 foi mais modesto. "Não somos favoritos. Temos que ser honestos e temos que ter a humildade de entender que teoricamente há equipas com mais nome, caso do Brasil, da Espanha, da Alemanha, da própria Argentina. Mas no futebol tudo é possível", afirmou o gajo.

Houve tempo também para o jogador falar sobre a vida. "Quando tu está muito obcecado por alguma coisa, tu não consegue alcançar os seus objetivos, tanto na tua vida pessoal no futebol quanto na tua vida profissional também. Tem de deixar as coisas acontecerem naturalmente, e assim a tua cabeça está tranquila e tu pode fazer a tua vida natural porque as coisas acontecem no momento que Deus quer", aconselhou o craque do Real Madrid.

Sobre o Brasil, Fred lembrou da final do Mundial de Clubes, quando o Grêmio não conseguiu finalizar no gol do Real Madrid para questionar sobre o futebol brasileiro. CR7 respondeu que acompanha e que o nível dos jogadores brasileiros é alto, mas na Europa estão os melhores do mundo e a competitividade na Europa é muito boa. Citou o Grêmio e o Flamengo como times que conhece e disse conhecer a cultura brasileira, como a música do país.

Fred não escondeu que é um grande fã de Cristiano Ronaldo, se emocionando diversas vezes ao longo do vídeo e admitindo que teve medo de travar durante a entrevista. O youtuber pediu para o jogador autografar uma cueca e seu braço, dizendo que depois tatuaria a assinatura do craque.

Houveram ainda outros assuntos na conversa. Veja o vídeo completo.