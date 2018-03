Cristiano Ronaldo desencanta, mas deixa partida com rosto sangrando

Depois de desencantar no Campeonato Espanhol, Cristiano Ronaldo foi susbtituído, no final da goleada por 7 a 1 sobre o Deportivo La Coruña, neste domingo, 21, no Santiago Bernabéu, com um corte no supercílio esquerdo.

O português recebeu foi atingido na cabeça pelo zagueiro suíço Fabian Schär enquanto marcava seu segundo gol na partida, o sexto do Real, aos 39 minutos do segundo tempo.

Como já havia realizado as três substituições anteriormente, o técnico Zinedine Zidane se viu obrigado a jogar os últimos seis minutos da partida com um jogador a menos.

Além deste gol, Cristiano Ronaldo também havia marcado o quinto dos merengues. Em ambos os lances, ele aproveitou bola cruzada da lateral direita para completar com o pé esquerdo, no primeiro gol, e de cabeça, no segundo.

O último gol anotado por Cristiano Ronaldo no Campeonato Espanhol havia sido há quatro partidas, quando anotou duas vezes na vitória por 5 a 0 sobre o Sevilla, em Madri, em 9 de dezembro. Na competição nacional, Ronaldo tem apenas seis gols anotados em 15 partidas jogadas.