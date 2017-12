Cristiano Ronaldo divulga vídeo mostrando golaço do filho

Se alguém tinha dúvidas de que Cristiano Ronaldo Jr iria herdar o talento do pai, agora não tem mais. Orgulhoso dos lances, o craque do Real Madrid faz questão de publicar os vídeos do filho com a bola nos pés. Dessa vez, o jogador português exibiu um golaço feito pelo garoto. Dá uma olhada:

Com 76 mil reações no twitter, os fãs do astro esbanjaram elogios deixando claro a semelhança entre os os dois: "Tal pai, tal filho. Ambos são campeões", disse um dos internautas.