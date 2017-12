Cristiano doa camisa autografada para ajudar canil em Portugal

Mais uma vez, o craque Cristiano Ronaldo mostrou seu lado solidário fora dos gramados. O "Melhor Jogador do Mundo" em 2016 doou uma camisa do Real Madrid usada em uma partida oficial e autografada para ajudar na manutenção de um canil com cerca de 150 animais chamado "Cantinho da Lili", localizado na cidade de Gouveia, em Portugal.

A doação foi anunciada pela dona do canil, Liliana Santos, que também já iniciou a promoção do leilão que arrecadará os fundos para o local. Em seu perfil no Facebook, Liliana também publicou que a camisa chegou a Portugal em novembro, mas que ficou cerca de dois meses presa na alfândega até ser finalmente liberada.

"Gostaria de agradecer Cristiano Ronaldo do fundo do meu coração", declarou Liliana ao jornal local Correio da Manhã. De acordo com a publicação, os custos do canil giram em torno dos dois mil euros (R$ 6,64 mil) por mês. Uma voluntária do canil teria entrado em contato com a família de Cristiano Ronaldo e o jogador aceitou ajudar. Em dezembro, o leilão de uma bola autografada pelos jogadores do Porto rendeu 300 euros (R$ 996,96) ao canil.