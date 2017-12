Cristiano Ronaldo é flagrado criticando zaga do Real: 'Não sabemos nos defender'

Nesta terça-feira, o Real Madrid se garantiu nas quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Napoli por 3 a 1, no Estádio São Paolo, na Itália. Apesar do placar sugerir uma vitória tranquila, os madridistas reagiram apenas no segundo tempo, depois de irem para o intervalo perdendo por 1 a 0, em gol anotado por Dries Mertens.

Antes de subirem ao gramado para o segundo tempo, alguns jogadores do Real conversavam sobre a atuação da equipe na partida, momento que foi flagrado pela emissora de TV espanhola MEGA. Em um determinado momento, enquanto o brasileiro Marcelo falava, é possível ouvir Cristiano Ronaldo criticar a postura defensiva da equipe: "Não sabemos nos defender".

A bronca parece ter dado certo, já que o clube voltou muito melhor para o segundo tempo e, com apenas 12 minutos da segunda etapa, já estava vencendo por 2 a 1, após duas cabeçadas de Sergio Ramos, com a segunda sendo creditada como gol contra para Mertens. O placar final foi definido no último lance da partida, por Álvaro Morata.

O vídeo da conversa entre os jogadores pode ser visto aqui.