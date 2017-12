Cristiano Ronaldo entendeu bem o que é se preparar para ser o melhor do mundo

Quando os especialistas dizem que Cristiano Ronaldo é um jogador preparado para ter sucesso, eles querem dizer que o craque português, cinco vezes o melhor do mundo, se esforça para alcançar suas metas, sejam elas quais forem. CR7 é um atleta de academia, acima de tudo, com tom de ser também um fazedor de gols.

Não há hoje nenhum outro jogador mais bem preparado do ele para a sua profissão. Isso, para ficar bem claro, nada tem a ver com dom, como tem Messi e Neymar, como tinha Maradona e Pelé, embora Pelé também sempre foi bem preparado fisicamente. Cristiano Ronaldo joga com seu corpo e se prepara para ser o número 1. Veja um de seus vídeos.