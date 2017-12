Cristiano Ronaldo 'entrega' gravidez de namorada em post no Instagram

Depois de Cristiano Jr. e dos gêmeos que nasceram rescentemente, parece que a família de Cristiano Ronaldo vai continuar crescendo. Em uma foto em que o astro postou nas suas redes sociais de suas férias em Ibiza, dá a nítida impressão que Georgina Rodríguez, sua namorada, está grávida, já que aparece com uma barriga saliente.

❤️️❤️️ Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Jun 4, 2017 às 11:07 PDT

"Família grande com amor", postou o craque do Real Madrid, em foto que, além da namorada e dos filhos, estão sua mãe, irmãos e sobrinhos.

❤️️ Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Mai 25, 2017 às 12:33 PDT

De acordo com a imprensa portuguesa, Georgina, que namora Ronaldo desde o fim do ano passado, já está no quinto mês de gestação.