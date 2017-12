Cristiano Ronaldo estaria esperando gêmeos gerados por barriga de aluguel

Parece que a família Santos Aveiro terá mais dois membros nos próximos meses. De acordo com o tabloide inglês The Sun, Cristiano Ronaldo estaria esperando dois gêmeos que estariam sendo gerados em uma barriga de aluguel, localizada na costa oeste dos Estados Unidos.

Segundo uma pessoa ligada à família do jogador, "Cristiano e seu familiares mal podem esperar para conhecer os novos membros do clã. Ele gosta de manter os assuntos sobre sua vida pessoal em segredo, mas disse aos mais próximos que os dois garotos devem chegar em pouco tempo".

"Ele acredita que é a hora certa para que seu filho tenha irmãos. Dolores (mãe do jogador) estará lá para ajudar, assim como fez desde a chegada do pequeno Cristiano", concluiu a fonte.

A situação é semelhante à do nascimento do primeiro filho do astro português, de seis anos. De acordo com o jornal, o garoto teria sido gerado em uma barriga de aluguel localizada em San Diego, também nos Estados Unidos, e que teria recebido cerca de 10 milhões de libras (R$ 38,20 milhões) pela gestação. A identidade da mãe de Cristiano Ronaldo Jr. segue desconhecida e, em entrevista ao The Jonathan Ross Show, da emissora britânica ITV, em novembro de 2015, o jogador afirmou que contará ao filho quem é sua mãe "quando achar que for a hora certa".

Atualmente, Cristiano Ronaldo namora a modelo espanhola Georgina Rodriguez.