Cristiano Ronaldo faz campanha para doação de sangue e visita crianças

No dia Mundial do Doador de Sangue, Cristiano Ronaldo publicou em suas redes uma mensagem para incentivar as pessoas a ter essa atitude solidária. Em 2015, o craque português se associou-se a uma empresa/laboratório de produtos médicos e farmacêuticos para promover a campanha "BeThe1Donor". E desde então tem feito campanhas para incentivar jovens de todo mundo a doar.

Além disso, ele faz questão de não fazer tatuagens para poder doar sangue, já que em vários países fazer uma nova tatuagem é motivo para a pessoa precisar esperar de 6 meses a um ano para voltar a doar.

E nesta terça-feira, o atual melhor jogador do mundo visitou a Terra dos Sonhos, organização de solidariedade portuguesa, para realizar os desejos de crianças e jovens diagnosticados com doenças crônicas. O momento foi partilhado nas redes sociais do principal astro da seleção portuguesa.

"Bons momentos na companhia de verdadeiros campeões!", escreveu o craque em suas redes sociais.