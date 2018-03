Cristiano Ronaldo fica indignado após fãs invadirem campo; assista

Durante a derrota de Portugal por 3 a 0 para a Holanda no amistoso desta segunda-feira, três torcedores conseguiram invadir o campo para tietar Cristiano Ronaldo e protagonizaram um momento inusitado na partida.

+ Romero cria perfil com irmão gêmeo no Instagram e confunde torcedores

+ Ranking: Os times brasileiros com mais títulos internacionais

+ Veja como estão os craques da Copa de 1998 depois de 20 anos

No decorrer do segundo tempo, quando Portugal já estava perdendo a partida, os torcedores entraram no gramado. O primeiro chegou a dar um beijo no rosto de Cristiano Ronaldo. Um segundo fã abraçou o craque e o terceiro apenas chegou perto do jogador. Todos foram retirados pelos seguranças do local.

Nas imagens, é possível ver que Cristiano Ronaldo fica indignado com a ação dos torcedores, balançando a cabeça em tom de reprovação.

Em campo, Virgil van Dijk, Ryan Babel e Memphis Depay marcaram os gols da Holanda. Para saber todos os lances do jogo clique aqui. Veja o vídeo: