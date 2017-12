Cristiano Ronaldo ganha chuteiras com diamantes para sua coleção

Troféus, medalhas, prêmios de melhor jogador do mundo: tudo isso Cristiano Ronaldo já possuía em boa quantidade. Mas um par de chuteiras inteiramente cobertas por gemas de cristal, o craque adquiriu apenas recentemente.

Os calçados têm o design de Daniel Tokunbu. Trazem a cor prateada, e, como detalhes, um desenho do rosto do jogador, a sigla CR7, o logotipo da Premier League, onde Cristiano jogou por 5 anos, e uma coroa.

O item poderá ser visto no Museu que o craque mantém em sua terra natal, a Ilha da Madeira, onde guarda sua coleção pessoal de prêmios acumulados ao longo da brilhante carreira.

Não é a primeira vez que Ronaldo ganha uma chuteira com diamantes. Após ganhar o seu terceiro prêmio de Melhor do Mundo Fifa, a Nike homenageou sua principal estrela com uma chuteira com "CR7" coberto de diamantes. O craque utilizou a peça em clássico com o Atletico de Madrid, no dia 15/01/2015.

Confira como é a chuteira:

Uma publicação compartilhada por T Daniel Tokunbo (@bytdaniel) em Jun 11, 2017 às 2:53 PDT