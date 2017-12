Cristiano Ronaldo inaugura academia e nega 'paranoia' para ter corpo sarado

Um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, Cristiano Ronaldo chama atenção tanto por seus gols quanto por seu físico invejável e a sua preocupação com a aparência. E, nesta segunda-feira, ele deu mais uma mostra do tanto que é preocupado com a saúde ao inaugurar a sua própria academia em Madri.

"A academia é um bom lugar para conhecer gente e fazer relações, ainda que também hava outros lugares. Eu conheci pessoas interessantes na academia", disse o jogador do Real Madrid, que participou de uma aula promocional na CR7 Fitness (assista à aula).

Apesar de realmente gostar de malhar, o português negou que isso seja algo praticamente paranoico: "Não é verdade que faço três mil abdominais por dia. Costumo treinarode três a quatro vezes por semana. Não sei se chegarei aos mil por semana", disse o craque, se divertindo com as afirmações que saíram na imprensa de que ele passa grande parte de seu tempo livre se exercitando.