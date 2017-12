Cristiano Ronaldo marca 400 gols pelo Real e ganha camisa comemorativa

Cristiano Ronaldo foi o nome do jogo na vitória por 3 a 0 sobre o rival Atlético de Madrid no primeiro duelo das semifinais da Liga dos Campeões. O craque português marcou todos os gols da partida disputada no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. Nesta quarta-feira, o CR7 ganhou das mãos do presidente Florentino Pérez uma camisa com o número 400 para celebrar marca histórica de gols marcados com a camisa do time merengue.

"É algo muito especial. É uma quantidade de gols muito grande, não esperava. É fruto do trabalho de toda a equipe, do meu trabalho, de todas as pessoas que trabalham no clube e da torcida, que nos acompanha sempre. É uma motivação extra sempre jogar com essa camisa. Me sinto muito feliz e quero tentar dar o melhor nos anos que tenho de contrato, fazer gols como sempre e ajudar o Real Madrid a conquistar títulos", afirmou CR7 em entrevista ao site oficial do Real Madrid.

Com a vitória, o Real pode perder até por dois gols de diferença na próxima quarta-feira, no jogo de volta, que garante vaga em mais uma decisão da Champions League.