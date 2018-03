Cristiano Ronaldo mostra sua Bugatti personalizada para Odell Beckham Jr

Nesta sexta-feira a estrela do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ofereceu um tour em seu Bugatti Chiron personalizado para o recém-chegado do New York Giants, Odell Beckham Jr. Eles passaram a tarde juntos, postaram fotos e trocaram chuteiras assinadas.

Foram produzidas só 500 unidades do carro que conta com um motor W16 8.0 quadriturbo, mas com potência elevada para 1.500 cavalos. A aceleração vai de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos, de 0 a 200 km/h em menos de 6,5 segundos e de 0 a 300 km/h em 13,6 segundos.

O wide receiver registrou as cenas em seu Instagram. Agradecendo CR7, o ídolo do futebol americano teve a chance de entrar no carro e sentir o ronco do motor. Ronaldo tem seu logotipo "CR7" embutido na lateral do veículo, e também bordado o banco do possante, o que levou Beckham a brincar que era "desrespeitoso" com o carro.

Veja as imagens abaixo:

A estrela portuguesa é apaixonada por automóveis e sempre que tem uma oportunidade mostra as suas aquisições em seu perfil no Instagram. São mais de 20 carros em sua garagem, mas uma de suas últimas aquisições foi esse Bugatti, que custa 10 milhões de reais. Um mês antes o craque tinha comprado uma Ferrari F12 DTF.

Veja alguns dos carros do jogador:

