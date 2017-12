A vitória suada sobre o Real Bétis, por 2 a 1, neste domingo, marcou a 200ª partida do meia Luka Modric com a camisa do Real Madrid. Como homenagem à marca, o croata foi presenteado com uma camisa com o número de jogos nas costas e posou com ela ao lado dos companheiros de clube no vestiário do Santiago Bernabéu, logo depois da virada.

Fotos em vestiários sempre guardam algumas surpresas e este registro do time madridista quase entregou Cristiano Ronaldo. O craque português posou atrás do jovem Marco Asensio e, para o leitor mais distraído, ele parece estar completamente pelado. Mas depois de um olhar mais atento, é possível ver que ele está de cueca, para alívio da família tradicional brasileira.

Não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo posa com pouca roupa nos vestiários do Real Madrid . Após a vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona em pleno Camp Nou, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol 2015/16, o português apareceu apenas com a roupa de baixo em foto publicada por Gareth Bale.