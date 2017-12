Cristiano Ronaldo publica foto praticamente pelado em rede social

Em sua conta oficial no Instagram, Cristiano Ronaldo publicou uma foto na manhã desta terça-feira em que parece estar completamente nu. Na legenda, o astro português colocou apenas "em breve", indicando que o novo projeto ainda está em fase de produção.

Na foto, apenas uma mão desfocada aparece tampando as partes íntimas do jogador, que está deitado em uma cadeira. Um dia antes, ele já havia colocado uma outra foto com o mesmo visual e que indica ser do mesmo ensaio.

Soon Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Abr 4, 2017 às 1:30 PDT

Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Abr 3, 2017 às 10:16 PDT

Um dos empreendimentos do craque fora dos campos é a CR7 Underwear and Socks, marca de cuecas e meias masculinas que leva seu nome