Cristiano Ronaldo publica vídeo e mostra que não é craque apenas no futebol

Você pensa que Cristiano Ronaldo só é craque com a bola nos pés? Então está enganado. Nesta terça-feira, o jogador do Real Madrid publicou um novo vídeo em seu perfil no Instagram e mostrou que também tem habilidade em outros jogos.

Com um saco de bolinhas coloridas e um copo com água, Cristiano usou a criatividade e tentou acertar as bolas dentro do copo.

E não é que ele é bom nisso? Em apenas um minuto de vídeo, foram três acertos. Quer saber como foi? Veja o vídeo: