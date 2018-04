Cristiano Ronaldo quer a saída de Isco e outros seis jogadores para seguir no Real

Depois de, em um primeiro momento, ter negado um aumento salarial, o Real Madrid voltou atrás e agora prepara uma proposta na casa dos 30 milhões de euros (121,8 milhões de reais) para estender o contrato de Cristiano Ronaldo.

+ Confira os melhores memes da vitória do Vasco em cima do Botafogo

+ Ex-técnico sobre Mourinho: 'Se fosse feito de chocolate, comeria a si mesmo'

+ Neymar veste camisa do Flamengo e é anunciado em brincadeira de 1º de abril

No entanto, a oferta pode não ser o suficiente para satisfazer o ídolo português, que deseja receber mais do que Messi e Neymar ganham em seus clubes. De acordo com o Daily Star, existem outras reinvindicações que o melhor do mundo fará para seguir vestindo a camisa do clube merengue.

O jornal britânico afirma que CR7 fez uma lista com sete jogadores que ele não quer no elenco do ano que vem. Dentre os nomes está o do meio-campista Isco. A publicação afirma que Ronaldo não gosta da atitude do meia dentro e fora de campo. Caso o Real queira realmente dispensar o jogador, o texto garante que Manchester City, Chelsea e Tottenham têm interesse em contratá-lo.

Depois de marcar três gol na goleada da Espanha contra a Argentina o jogador lamentou não ter no clube "a confiança que um jogador precisa". Zidane, técnico do Real, já garantiu que quer contar com ele na próxima temporada e o jornal espanhol Marca escreveu no último sábado que Isco só deixará os merengues se pedir para sair.

Os outros jogadores listados pelo camisa 7 são: Keylor Navas, Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Borja Mayoral, Jesus Vallejo e Achraf Hakimi.